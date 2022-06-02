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وصف برلماني بـ«الخنزير».. تبرئة ناشط فرنسي دافع عن مهاجرين قادمين من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 02 يونيو 2022, 12:11 مساء
وصف برلماني بـ«الخنزير».. تبرئة ناشط فرنسي دافع عن مهاجرين قادمين من ليبيا
المزارع الفرنسي والناشط في مجال مساعدة المهاجرين، سيدريك هيرو، (أرشيفية: الإنترنت)
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طوت محكمة فرنسية سلسلة من الملاحقات القضائية ضد المزارع الفرنسي والناشط في مجال مساعدة المهاجرين، سيدريك هيرو، الذي دافع عن مئات المهاجرين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا وبنى لهم مخيمًا.

وألغت محكمة النقض في فرنسا، قرار محكمة الاستئناف بتغريم هيرو ألفي يورو، مع وقف التنفيذ، بتهمة توجيه إهانة علنية للنائب عن حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي إيريك سيوتي، وذلك في حسب وسائل إعلام محلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2018، حين كانت أزمة الهجرة في أوروبا مشتعلة، بعد رفض إيطاليا استقبال سفينة مساعدات إنسانية وعلى متنها 630 مهاجرًا قادمين من ليبيا، أعرب النائب إيريك سيوتي عن تفهمه للموقف الإيطالي، داعيًا إلى إنقاذ المهاجرين بإعادة القوارب إلى ليبيا.

سيدريك يصف برلمانيًا بأنه «أكبر خنزير» في فرنسا بسبب أزمة المهاجرين
ليرد عليه سيدريك هيرو على موقع «تويتر» بوصفه بـ«أكبر خنزير فرنسي»، وأضاف المزارع المتضامن مع المهاجرين «عندما قال سيوتي في العام 2018، دعونا نعيد المهاجرين إلى ليبيا، كان سيقول في العام 1940 (إبان الحرب العالمية الثانية) دعونا نضعهم في غرف الغاز».

وندد البرلماني بتصريحات سيدريك، قائلًا إنها «مهينة»، بينما اعتبرت المحكمة الفرنسية أن هذا الكلام كان مسألة نقد سياسي بين «شخص ملتزم بشكل خاص بمساعدة المهاجرين، وشخصية سياسية ذات أهمية في المشهد الفرنسي».

والعام الماضي، أيضًا أبطلت محكمة النقض محاكمة الناشط الذي كان موقوفا وتمت مقاضاته بتهمة مساعدة مهاجرين قادمين من إيطاليا على دخول الأراضي الفرنسية، وإنشاء مخيم في العام 2016 لهم في منطقة «ألب ماريتيم».

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