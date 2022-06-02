نورلاند: الانتخابات الليبية يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يتصوره معظم الناس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند أنه من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا، وفي وقت قريب، متحدثًا عن «عملية إدارة مالية مشتركة» تقود إلى هذا الاستحقاق.

وقال «أعتقد أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس، لأنه لا توجد طريقة أخرى لإقرار القيادة الواضحة والشرعية التي يطالب بها الليبيون.. أعتقد أن جميع الليبيين يأملون، مثلما نأمل نحن، في أن يتمكن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، من التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات في 12 يونيو بالقاهرة»، حسب ما جاء في حوار له مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الخميس.

آلية مالية مشتركة تمهد الطريق أمام الانتخابات

وتابع: «ومن شأن ذلك توفير دفعة كبيرة لعملية الانتخابات. في تلك الأثناء، يتحدث القادة الليبيون عن الانتخابات وتبدو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استعداد من الناحية الفنية لتحريك الأمور ـ فلماذا الانتظار إذن؟».

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وأشار إلى عقد الأطراف الليبية، بدعم من مجموعة العمل الاقتصادي الدولية بشأن ليبيا، «اتفاقًا على النفقات ذات الأولوية، مثل الرواتب والدعم، وكذلك آلية لضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق».

وأكمل: «يمكن لعملية الإدارة المالية المشتركة التي تقودها ليبيا العمل بمثابة جسر لتحقيق استقرار الوضع السياسي وتمهيد الطريق أمام عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن».