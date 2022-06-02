«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على سواحل مصراتة وسرت ورأس لانوف...

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على سواحل مصراتة وسرت ورأس لانوف بسبب الشبورة المائية.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحلي طبرق ودرنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمال شرقية بوجه عام، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، ومتغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية.
- الرياح شمالية غربية، تكون شمالية إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي، ومتغيرة الاتجاه إلى غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحلي درنة وطبرق.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل رأس لانوف، لاحتمال ظهور شبورة مائية.
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