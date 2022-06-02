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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 08:31 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد متوسط سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل 4.77 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 6 دنانير أمس، وبالمثل هبط سعر الإسترليني إلى 5.09 دينار من 5.10 دينار أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدينار التونسي عند 1.27 دينار و1.55 دينار على الترتيب، بينما زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار من 1.26 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

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