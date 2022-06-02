أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراجعًا بسيطًا في درجات الحرارة مساء اليوم على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء اليوم خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتكون خفيفة إلى معتدلة على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم السبت على بعض المناطق.