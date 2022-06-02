عون: إعداد مخطط عام للاستفادة من قدرات ليبيا في الطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مخطط عام للطاقات المتجددة، باعتبار ما تتمتع به ليبيا من إمكانيات سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مشيرًا إلى أن ليبيا شاركت بمبادرات في هذين المسارين.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمنتدى الألماني الأفريقي للطاقة، الذي يعقد في مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 1-3 يونيو 2022م، بمشاركة أكثر من 32 دولة، عبر ممثلين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

- عون يمثل ليبيا بمنتدى الطاقة الألماني – الأفريقي في هامبورغ

- عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»

وحضر عون الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى، والتي أعقبها باجتماعه مع رئيس المنتدي ستيفان ليببنغ والمدير التنفيذي كريستوف كانيجسير، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى أهمية إمدادات الطاقة للسوق العالمية، عبر تنفيذ مخططات واستراتيجيات تراعي المصالح الوطنية للدول المنتجة للطاقة، خاصة في المجالات المستحدثة للطاقات المتجددة النظيفة، بحيث يكون إطار التعاون يخدم المصالح المتبادلة.

يُذكر أن الوزير شارك في إحدى حلقات النقاش والجلسات المقامة ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، والتي كانت حول أهمية الدول الأفريقية كمصدر رئيس للطاقة العالمية، في ظل ما يشهده العالم الآن من أزمة طاقة والحاجة الماسة إلى وضع حلول حقيقية ومستدامة لأمن الطاقة العالمي.