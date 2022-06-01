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الحويج يشكل فريقا لتطوير القدرات الإنتاجية بقطاع الدواجن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:52 مساء
الحويج يشكل فريقا لتطوير القدرات الإنتاجية بقطاع الدواجن
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، تشكيل فريق يتولى دراسة نشاط مربي الدواجن بالمناطق كافة، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده الحويج ضم مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن وسبل معالجتها.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن المشاركين في الاجتماع طرحوا عددا من العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات، ومعامل تربية الدواجن، والمتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء.

وتحدث مربو الدواجن عن صعوبات تتعلق بعمليات التوزيع والبيع بالسوق المحلية، حيث طالبوا بدعم النشاط وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف رفع الإنتاج وإيجاد فرص تصدير.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، خلال الاجتماع، تشجيع الوزارة للقطاع الخاص ودعم مربي الدواجن من خلال تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع معدلات الإنتاج وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع مربي الدواجن. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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