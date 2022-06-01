Atwasat

اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:33 مساء
اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا
من اليمين الوزراء عادل جمعة ونجلاء المنقوش وحليمة عبدالرحمن في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 1 يونيو 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي السادس للعام 2022 الذي عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، الاتفاقية الموقعة مع غينيا بيساو بشأن الدين المستحق عليها لصالح الدولة الليبية، المقدر بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، خلال الاجتماع مذكرة تضمنت تفاصيل ما جرى التفاوض عليه مع الجانب الغيني بشأن الديون المستحقة عليها لصالح ليبيا والمقدرة بقيمة 3 ملايين دولار وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ 4 سبتمبر 1975، بعد تعثر سداد القرض وفوائده.

700 ألف دولار لسداد ضرائب على إحدى الشركات الليبية في غينيا بيساو
وأشارت المذكرة التي عرضها جمعة على مجلس الوزراء إلى أن وزارة المالية وقعت اتفاقية تسوية مع وزارة المالية في غينيا بيساو في العام 2018 تضمنت تحديد قيمة الدين المستحق على غينيا بيساو بمبلغ 6 ملايين دولار يتضمن المبلغ أصل الدين إضافة إلى الفوائد المستحقة.

ووفق المذكرة التي عرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه اليوم، فإن الجانب الليبي وافق على خصم 500 ألف دولار من إجمال الفوائد المستحقة على مبلغ القرض الممنوح لغينيا بيساو، مع التزامها بسداد 700 ألف دولار بالعملة المحلية خصما من الدين المستحق لصالح السلطات الضريبية الغينية وذلك لسداد قيمة الضرائب المستحقة على شركة «لايكو بيساو» وهي إحدى استثمارات الشركة الليبية الأفريقية على أن تخلى مسؤولية الشركة عن المبلغ المذكور.

- حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
- حكومة الوحدة الوطنية توافق على منح الجنسية الليبية لـ130 شخصا
- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ديوان الحبوب

إضافة إلى ذلك، تلتزم غينيا بيساو بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قيمته 5 ملايين و794 ألفا و500 دولار على 20 قسطا مع فائدة بنسبة 2% كل ستة أشهر على أن يسدد القسط الأول في 5 يونيو 2019 ويسدد القسط الأخير في 5 ديسمبر 2029.

غينيا بيساو لم تلتزم باتفاقية تسوية الدين
وذكر جمعة أن الجانب الغيني لم يلتزم بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية رغم المكاتبات المتعددة، مشيرا إلى أن وزير المالية الغيني قدم خلال اجتماع عُقد في 3 سبتمبر 2021 مع الجانب الليبي طلبا للحصول على فترة سماح لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 5 يونيو 2021 نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الغيني نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

وأكد جمعة توافق الجانبين الليبي والغيني على أن يقوم الجانب الغيني بسداد كافة الأقساط المتأخرة حتى تاريخ آخر استحقاق في 5 يونيو 2029 وفق اتفاقية التسوية وتنفيذا لذلك قامت وزارة المالية الغينية بسداد الأقساط المستحقة حتى 5 يونيو 2021 في حساب وزارة المالية الليبية بقيمة إجمالية قدرها نحو مليون و210 آلاف و700 دولار متضمنة مبلغ 925 ألف دولار كسداد مستحق من أصل الدين ومبلغ 285 ألف دولار كسداد للمستحق من الفوائد.

إعادة جدولة الديون المستحقة على غينيا بيساو
وبناء على ذلك، وقع في 29 مارس الماضي كل من مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية الليبية ومدير المديرية العامة للدين بوزارة المالية الغينية على ملحق لاتفاق التسوية الموقع بين البلدين بتاريخ 7 ديسمبر 2013 تضمن إعادة جدولة الرصيد المتبقي من أصل الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا البالغ 4 ملايين و864 ألف دولار على 17 قسطا بسعر فائدة 2% مع فترة سماح مدتها سنتان بحيث يسدد القسط الأول بتاريخ 5 يونيو 2023 والقسط الأخير بتاريخ 5 يونيو 2031، وبذلك يكون إجمالي المستحق سداده «أصل + فائدة» نحو 5 ملايين و313 ألف دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو

«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو
الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري

الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري
«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان

«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»

شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عدد من الشباب في بني وليد يطلقون مبادرة تطوعية لصيانة طريق الفقهاء
عدد من الشباب في بني وليد يطلقون مبادرة تطوعية لصيانة طريق ...
الدبيبة: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه
الدبيبة: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه
مجلس التعاون الخليجي يحث الليبيين على تجنب اندلاع موجة عنف جديدة
مجلس التعاون الخليجي يحث الليبيين على تجنب اندلاع موجة عنف جديدة
الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء
الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس ...
اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا
اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
اللجنة المركزية: إجراء الانتخابات المحلية في ترهونة يوليو المقبل
اللجنة المركزية: إجراء الانتخابات المحلية في ترهونة يوليو ......
افتتاح مكتب للخدمات الضمانية بمنطقة أبونجيم
افتتاح مكتب للخدمات الضمانية بمنطقة أبونجيم...
الحويج يشكل فريقا لتطوير القدرات الإنتاجية بقطاع الدواجن
الحويج يشكل فريقا لتطوير القدرات الإنتاجية بقطاع الدواجن...
اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا
اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو......
الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء
الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط