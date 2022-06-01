الدبيبة: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ما يحدث في ملف العلاج «وضع لا يمكن السكوت عليه»، متابعا: «إن لم يتم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة، فإن كل العمل غير قانوني».

جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، ومدير مركز طرابلس الجامعي، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الشؤون العلاجية والصيدلة.

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تنفيذ العطاء العام لوزارة الصحة

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصص لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارة الصحة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، ومدى جاهزية الوزارة في تنفيذ العطاء العام لوزارة الصحة، والذي لم ينفذ منذ العام 2009.

وأصدر الدبيبة تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة، من أجل إتمام الإجراءات ومراجعة العطاء وبدء تنفيذه، وفق ما ورد في البيان.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمتابعة ملف الصحة (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمتابعة ملف الصحة (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمتابعة ملف الصحة (صفحة الحكومة على فيسبوك)