عدد من الشباب في بني وليد يطلقون مبادرة تطوعية لصيانة طريق الفقهاء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلق عدد من شباب الفقهاء بمدينة بني وليد، مبادرة تطوعية لصيانة طريق الفقهاء، التي تربط بعض الأحياء والقبائل وذلك بمجهودات شخصية استجابة لمناشدات من أهالي المنطقة.

وقال المشرف على المبادرة علي عكاش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المبادرة جاءت بعد مناشدات عدة تقدم بها أهالي المنطقة إلى الجهات المسؤولة ولكن لم تجد نتائج بسبب عدم وجود إمكانيات بحسب ردود بعض الجهات.

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وذكر عكاش، أن هذه الطريق الضيقة تسببت في عدة حوادث مرورية، مؤكدا أن عددا من الأهالي قدموا كافة الإمكانات من الآلات ومعدات ومواد مستخدمة في توسيع وفتح مسارات جديدة لهذه الطريق.

وناشد عكاش «الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة الليبية ووزارة المواصلات ومصلحة الطرق والجسور بدعم هذه المبادرة وتقديم الدعم لهؤلاء الشباب، وتوفير طبقات الأسفلت وتركيب أعمدة الإنارة بالطريق تجنبا لوقوع حوادث وحفاظا على حياة المواطنين».

أعمال توسعة وصيانة طريق الفقهاء ببني وليد. (الإنترنت)

أعمال توسعة وصيانة طريق الفقهاء ببني وليد. (الإنترنت)

أعمال توسعة وصيانة طريق الفقهاء ببني وليد. (الإنترنت)