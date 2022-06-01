حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، على إنشاء لجنة خاصة بالهوية البصرية تضم فريقا من مختلف النخب الوطنية (أدباء وخبراء التاريخ وعلم الاجتماع والفنانيين التشكيليين).

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 2022، اليوم الأربعاء، حسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي.

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وقال حمودة إن اللجنة تعمل على تدشين الهوية البصرية، بحيث تختزل الرؤى والأفكار والحضارات والمكونات التي مرت واستوطنت في عمق ليبيا قديما وحديثا، وبذلك يتم تمثيلها في شكل الهوية البصرية الموحدة لمؤسسات الدولة كافة.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مركز الاتصال الحكومي، وهو يهدف لخلق واجهة إعلامية موحدة هدفها التواصل المباشر مع كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.