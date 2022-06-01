تفويض حسين القطراني بمتابعة التعاقدات المقدمة من صندوق إعمار بنغازي ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي السادس للعام 2022 الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، تفويض نائب رئيس الحكومة حسين عطية القطراني بمتابعة التعاقدات المقدمة من صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك».

واعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خطة عمل صندوق إعمار بنغازي ودرنة وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، في 17 أغسطس 2021، بعد عرضها عليه من قبل مدير عام الصندوق علي ابحيري، موجها بسرعة الإنجاز.

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وأنشأ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بموجب قراره رقم (45) للعام 2021، وخصص له ميزانية تقدر بنحو مليار و500 مليون دينار، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بالمدينتين، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي، وفق المادتين الأولى والثانية من نص القرار رقم (45) لسنة 2021 الصادر في الثاني من مايو الماضي.