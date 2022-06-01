«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 25 مايو الماضي.

ووافق «المركزي» على فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 502 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي 25 مايو الماضي، أعلن المصرف المركزي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، والتي أظهرت تخصيص 3 مليارات و537 مليون دولار للاعتمادات المستندية.