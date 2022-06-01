الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري

القاهرة - بوابة الوسط

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عميد بلدية طبرق الأسبق، فرج ياسين المبري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، مقدما تعازيه لقبيلة العبيدات وكل المكونات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الأربعاء «رحل عنا اليوم الشيخ فرج حسن المبري المريمي العبيدي، وبوفاته نفقد صوتا عاقلا وطنيا نحتاج لحكمته اليوم. خالص التعازي لأهلنا العبيدات وكل مكونات برقة الاجتماعية التي شهدت للفقيد بالخير والوطنية وحكمته».

- فرج المبري: عودة الملكية الدستورية مطلب يفرضه الواقع

ويعد عميد بلدية طبرق الراحل من أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية في المدينة ومنطقة البطنان وشرق ليبيا، وكان من أنصار العودة إلى الملكية الدستورية كنظام سياسي يضمن استقرار ووحدة ليبيا التي تعاني منذ سنوات أزمة عميقة.

وفي 25 ديسمبر 2015، قال المبري لـ«بوابة الوسط» إن ذكرى عيد استقلال البلاد «تعيدنا إلى تجربة الملكية الدستورية في ليبيا متمثلة في العائلة السنوسية التي ضمنت وحدة البلاد واستقرارها وكانت الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار»، مشيرا إلى أن «العائلة السنوسية تميزت بأنها ليس لديها انتماءات سياسية أو أجندة خارجية وكانت راعية لكل الليبيين».