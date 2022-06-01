عون يمثل ليبيا بمنتدى الطاقة الألماني – الأفريقي في هامبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد امحمد عون، في منتدى الطاقة الألماني - الأفريقي المقام حاليا بمدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات المنتدى التي انطلقت اليوم الأربعاء ستناقش عمليات الانتقال الطاقوي وخطط التوجه نحو الطاقة النظيفة.

- عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»

يأتي ذلك بعد يومين من مشاركة عون في «قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة» التي عقدت في العاصمة أبوجا وخصصت لمناقشة استثمارات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة بالقارة.