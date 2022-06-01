«الرئاسي»: الشركات اليابانية ترغب في استئناف عملها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم القائم بأعمال اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، لمشاركة ليبيا في الملتقى الاقتصادي الياباني- الأفريقي، المزمع عقده في تونس خلال شهر أغسطس المقبل، مبديا رغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا.

وقال أماديرا خلال لقاء مع اللافي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، إن المؤتمر يستهدف تطوير الاقتصاد في أفريقيا ويشارك فيه قادة ورؤساء حكومات دول القارة السمراء، مؤكدا أن دعوة ليبيا جاءت بالنظر إلى «دورها المحوري في القارة»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وبحث اللقاء ملفات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما.