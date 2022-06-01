وفد ليبي يشارك في الملتقى الدولي للتكنولوجيا البيئية في ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في الملتقى والمعرض الدولي للتكنولوجيا والتقنية البيئية ومعالجة وتدوير النفايات في مدينة ميونخ الألمانية، الذي انطلق الإثنين الماضي ويستمر حتى الجمعة.

ورأس الوفد وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، كما ضم الفريق الفني للإدارة العامة للإصحاح البيئي، حسب بيان الوزارة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطط الوزارة للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة وتمكين البلديات من تطوير البنية الأساسية للإصحاح البيئي، ونقل التجارب العالمية العملية والمهنية.