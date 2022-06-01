Atwasat

الدبيبة: متمسكون برفض الحرب.. وسندافع عن الشعب الليبي بالسلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 12:25 مساء
الدبيبة: متمسكون برفض الحرب.. وسندافع عن الشعب الليبي بالسلام
الدبيبة متحدثا خلال الاجتماع السادس لحكومة الوحدة للعام 2022، 1 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، «رفضه اندلاع حروب جديدة» في ليبيا، مؤكدًا أن حكومته لا تزال تمد يدها لـ«السلام والحوار» لبناء ليبيا.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء السادس للعام 2022: «كثير من الأطراف تتحدث عن الحرب والقتال ودخول طرابلس (...) لكن نحن مصممون على التمسك بشعار لا للحرب والقتال والاختلاف بين أبناء الشعب الليبي»، وأضاف: «لا يمكن أن نسهم في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين (...) كفانا حرب.. كفانا قتال.. لنجلس ونناقش الانتخابات ونكوِّن قاعدة دستورية نتفق عليها لنذهب إلى انتخابات حقيقية هذه المرة تنهي المراحل الموقتة».

وأكد الدبيبة تمسك حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمبدأ «الحوار» ورفضها «الحرب»، مشددًا على عزمه «الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا».  

- حمودة: حكومة الوحدة ترفض تصريحات عقيلة صالح حول دخول طرابلس
- عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

تصريحات عقيلة صالح عن دخول طرابلس ورفض حكومة الوحدة
وأمس الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح إن «خيار الاقتتال، لم يعد مقبولاً، بل مرفوضًا رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية، ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت»، التي قال إنها «المنطقة التي يمكن لكل الليبيين من الغرب والشرق والجنوب القدوم إليها دون خوف أو تردد، وهي القادرة بحكم موقعها وأمنها على مد جسور الثقة بين المختلفين من كل الأطراف والمناطق».

وقال صالح خلال الاجتماع الذي عقده مع المؤسسات المالية والرقابية، في مدينة سرت بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ولجنة المالية والموازنة بالمجلس إن «طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، فلا يمكن دخول العاصمة، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء».

وردا على ذلك، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن «الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب»، وأضاف في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن «الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد ليبي يشارك في الملتقى الدولي للتكنولوجيا البيئية في ميونخ
وفد ليبي يشارك في الملتقى الدولي للتكنولوجيا البيئية في ميونخ
وزارة النفط عن التسرب بخط «السرير - الحريقة»: تعليق المشكلات على الميزانية ليس له مبرر
وزارة النفط عن التسرب بخط «السرير - الحريقة»: تعليق المشكلات على ...
الدبيبة يحدد 3 محاور لحل أزمة الكهرباء.. ويدعو لاستغلال «الفرصة التاريخية» بخصوص أسعار النفط
الدبيبة يحدد 3 محاور لحل أزمة الكهرباء.. ويدعو لاستغلال «الفرصة ...
الحويج: 250 ألف طن قمح صلب إنتاج الجنوب.. والدبيبة يتحدث عن مشروع أميركي- ليبي للدوائر الزراعية
الحويج: 250 ألف طن قمح صلب إنتاج الجنوب.. والدبيبة يتحدث عن مشروع...
سجال بين الدبيبة والمقريف حول التعاقد مع شركة ليبية «بالتكليف المباشر»
سجال بين الدبيبة والمقريف حول التعاقد مع شركة ليبية «بالتكليف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
السيسي وفارهيلي يتفقان على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات بليبيا
السيسي وفارهيلي يتفقان على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات......
بليحق ينفي ما يروج حول كلمة عقيلة بشأن «دخول طرابلس بالقوة»
بليحق ينفي ما يروج حول كلمة عقيلة بشأن «دخول طرابلس بالقوة»...
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية...
سجال بين الدبيبة والمقريف حول التعاقد مع شركة ليبية «بالتكليف المباشر»
سجال بين الدبيبة والمقريف حول التعاقد مع شركة ليبية ......
الحويج: 250 ألف طن قمح صلب إنتاج الجنوب.. والدبيبة يتحدث عن مشروع أميركي- ليبي للدوائر الزراعية
الحويج: 250 ألف طن قمح صلب إنتاج الجنوب.. والدبيبة يتحدث عن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط