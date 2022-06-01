السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد متوسط سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.99 دينار أمس، في حين ثبت سعر اليورو عند 5.10 دينار.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.26 دينار و1.55 دينار على الترتيب.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.