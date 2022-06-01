تنفيذ 3 مشاريع طرق ضمن خطة عودة الحياة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق تنفيذ 3 مشاريع طرق في المدينة ضمن خطة عودة الحياة، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان، مع رئيس المجلس فرج بوالخطابية، بحضور مسؤولين في البلدية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واتُفق خلال الاجتماع على إتمام إجراءات عقد تمهيد طريق مزدوج للمدخل الغربي من بوابة وادي السهل إلى الجامعة، وأيضًا تنفيذ طريق مزدوج للمدخل الشرقي من بوابة المثلث إلى جزيرة مدخل فندق دار السلام، وصيانة طريق بوابة المثلث إلى المطار.

كما توافق المجتمعون على الاستمرار في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها سابقًا، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تعاني منها البلدية وسبل حلها.