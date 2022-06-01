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«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:45 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر على ساحل طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يصل ارتفاع الموج على ساحل طبرق إلى 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر ويصل إلى 1.50 متر على ساحل طبرق.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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