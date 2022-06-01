أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع موجة الحر بدءًا من مساء غد الخميس على بعض مناطق الشمال الغربي، ويشمل تحسن الأجواء معظم مناطق الشمال يوم الجمعة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة نسبيًا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.