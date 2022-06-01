ضبط شخص هدد مواطنا بقنبلة لسرقته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط رجال التحريات بمركز شرطة العروبة شخصًا متلبسًا بالاعتداء على مواطن في مدينة بنغازي، ومحاولة سرقته تحت تهديد السلاح.

وتعود بداية الواقعة إلى ملاحظة دورية لرجال التحريات مشاجرة بين شخصين، حيث قاموا بضبطهما، وبتفتيش أحدهما عثر بحوزته على قنبلة يدوية «رمانة»، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونُقل الشخصان إلى المركز، حيث اتضح أن المتهم كان يقل الشخص الآخر لإيصاله إلى وجهة معينة، ولدى بلوغها، أشهر القنبلة وضربه، لإرغامه على إعطائه هاتفه المحمول، كما اعترف أيضًا بأن السيارة التي يقودها مسروقة، وأنه كان بحالة غير طبيعية لتعاطيه المخدرات.