شاهد في «هذا المساء»: اجتماع سرت.. هل دعم فعليا حكومة باشاغا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، دلالات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة سرت مع المؤسسات المالية والرقابية، بحضور رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا.

الاجتماع الذي غاب عنه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، شهد تهديدات من عقيلة صالح لكل من لا يتعاون مع حكومة باشاغا، في محاولة لتضييق الخناق على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فهل يمثل الاجتماع دعم فعليا حكومة باشاغا؟ يجيب على هذا السؤال ويقدم قراءة للاجتماع كل من: عضو مجلس النواب علي التكبالي، ووالمحلليْن السياسييْن، إسلام الحاجي ووعلى أبوزيد.

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وشارك في اجتماع سرت كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد المكلفين من المجلس.