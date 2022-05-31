رصد تعديات على مشروع ساسو الزراعي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تأمين عملية رصد التعديات على مشروع ساسو الزراعي في مدينة مصراتة.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عناصرها أمّنوا عمل غرفة حصر وإزالة المخالفات والاعتداءات بمدينة مصراتة؛ حيث قامت غرفة الحصر بمعاينة مشروع ساسو الزراعي، ومتابعة رصد التعديات على هذا المشروع من قبل بعض المواطنين واستغلاله بما يخالف القانون.

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وأضاف البيان أن «هذا العمل يأتي بناءً على تعليمات النائب العام باسترجاع أملاك الدولة وإيقاف التعديات عليها من قبل الخارجين عن القانون».

جانب من حملة رصد التعديات (صفحة إدارة المهام الخاصة على فيسبوك)

جانب من حملة رصد التعديات (صفحة إدارة المهام الخاصة على فيسبوك)

جانب من حملة رصد التعديات (صفحة إدارة المهام الخاصة على فيسبوك)

جانب من حملة رصد التعديات (صفحة إدارة المهام الخاصة على فيسبوك)