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رفع الدعوى الجنائية ضد صومالي و5 آخرين لاتكابهم جرائم بحق مهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 09:09 مساء
رفع الدعوى الجنائية ضد صومالي و5 آخرين لاتكابهم جرائم بحق مهاجرين في ليبيا
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة مهرب صومالي و5 أشخاص آخرين ارتكبوا جرائم عدة بحق المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد البيان أن «المحامي العام بمكتب النائب العام أنجز في وقت سابق إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي حسن قيدي، قائد الجماعة الإجرامية العاملة في إقليم الدولة الليبية، وخمسة أشخاص آخرين»؛ موضحًا أن «إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي كشفت ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المنظمة عبر الوطنية».

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وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت أيضًا «عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار، وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القطرية». مؤكدًا «وقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها، وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم».

الجرائم المسندة للمتهمين بحق المهاجرين
وعلى ذلك قررت النيابة العامة «رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسريًا، وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وتحصيل منافع مالية غير مشروعة».

كما قررت النيابة العامة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة، بحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام.

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