المنفي يبحث مع عميد بلديتي كاباو وزوارة مشروع المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة، مشروع المصالحة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية، كما بحث عددًا من القضايا التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههما.

حضر اللقاء، الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، وعضو مجلس الدولة شعبان أبوستة، وآمر غرفة عمليات زوارة العميد مسعود قفاز، لبحث عدد من القضايا التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههما، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن المنفي جدد دعمه لكافة البلديات «من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم»، مشددًا على ضرورة «حلحلة كل المشاكل التي تواجه البلديات، من خلال تطلع كل الجهات التنفيذية بمهامها؛ كل حسب اختصاصه».

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي دور البلديات في هذه المرحلة «باعتبارها الأقرب للمواطن في تسهيل وصول الخدمات إليه»، مشيرًا إلى «أهمية تعاون البلديات مع المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع».

ونقل البيان عن الحاضرين دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، «في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الليبيين».

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة (المجلس الرئاسي)