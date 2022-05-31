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«الرئاسي» يحث مجلسي النواب والدولة على تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 31 مايو 2022, 07:40 مساء
«الرئاسي» يحث مجلسي النواب والدولة على تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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حثّ المجلس الرئاسي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، «على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما جرى إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام»، وفق تصريح تلقته «بوابة الوسط» من المكتب الإعلامي للمجلس، مساء اليوم الثلاثاء.

تأتي دعوة المجلس الرئاسي قبل أيام من انطلاق الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تجري في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،  من أجل الوصول إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

تقدم في محادثات مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري
واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 20 مايو الجاري، بالإعلان عن إحراز تقدم نحو التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.

- المنفي يدعو مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية لإنجاز الانتخابات
- عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور»، منوهة بأن الجولة الثالثة ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 21 مايو، ترحيبه بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، داعيًا المجلسين إلى العمل من أجل «التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت».

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