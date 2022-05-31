المنفي والمنقوش يستعرضان آلية تنظيم العمل الدبلوماسي وتسهل إجراءات الليبيين بالخارج

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، خلال لقائهما في طرابلس، اليوم الثلاثاء، آلية عمل الوزارة في تنظيم العمل الدبلوماسي، وتطوير المهارات المختلفة للدبلوماسيين وكذلك تسهيل إجراءات الليبيين بالخارج.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والمنقوش جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، وبحث سُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الاجراءات لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

- المنفي يناقش توحيد ووضع اللائحة الداخلية بمفوضية المجتمع المدني

واجتمع المنفي في وقت سابق اليوم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، والمدير التنفيذي للمفوضية عن المنطقة الشرقية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الأمنية المعنية.

وخُصِّص الاجتماع لاستعراض أوضاع المفوضية، وبحث تمويل منظمات المجتمع المدني، وآلية عملها وإجراءات اعتمادها وتصاريح مزاولتها لأعمالها. ومناقشة ملف توحيد المفوضية، وإنهاء حالة الانقسام في إطار جهود المجلس الرئاسي لتوحيد كافة المؤسسات، وسبل وضع اللائحة الداخلية الخاصة بالمفوضية، لإنجاح عملها في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وفق أسس قانونية وإدارية منظمة.