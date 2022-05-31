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مؤسسة النفط تنسق مع وزارة المالية لتسوية أوضاع العاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 04:54 مساء
مؤسسة النفط تنسق مع وزارة المالية لتسوية أوضاع العاملين بالقطاع
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة استكملت تجهيز البيانات الخاصة بتسوية أوضاع العاملين بها والشركات التابعة لها التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية، منوهًا بأنه يجري حاليًا التنسيق مع الوزارة لاستكمال الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد، اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس للجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

متابعة تنفيذ أبواب الميزانية الاستثنائية
وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وأعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات.

- حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
- «حكومة الوحدة» تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار
- «حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في «المركزي»

ونقلت صفحة الحكومة عن «مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي وجاري التنسيق مع وزارة المالية»، مشيرة إلى أن الاجتماع جرى خلاله «متابعة تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء والعمل على معالجة بعض الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية».

اعتماد الميزانية الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في 13 أبريل الماضي، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار، وذلك خلال إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وتتوزع تلك الترتيبات بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».

اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، 31 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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