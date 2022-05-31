Atwasat

استطلاع دولي: 45% من الليبيين يعتمدون على المياه المعدنية و30% من السكان متصلون بشبكة المياه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 04:25 مساء
استطلاع دولي: 45% من الليبيين يعتمدون على المياه المعدنية و30% من السكان متصلون بشبكة المياه
تحليل عينات مياه شرب ببلدية شحات. (الإنترنت).
alwasat radio

أظهر استطلاع دولي أن نحو نصف السكان في ليبيا (45%) يعتمدون على المياه المعدنية بشكل أساسي، فيما يحصل نحو ثلث السكان على المياه من خلال شبكة الأنابيب العامة التي تديرها الدولة، إذ أن 30% فقط من السكان موصولون بشبكة المياه.

وفي استطلاع أجرته «اليونسيف» ومنظمة «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية، تبين أن «نصف المدارس لم يكن لديها ماء، بينما الوصول إلى الصرف الصحي في المدارس بات أمرًا مقلقًا للغاية»، ونوه الاستطلاع بأن 40% من السكان الليبيين يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو السبب الرئيسي لعدم الحصول على المياه.

وجاء في الاستطلاع الذي نُشر الأسبوع الجاري، أن قرابة نصف العينة قالوا إنهم ينفقون نحو 69 دينارًا شهريًا على المياه المعبأة للشرب، في حين رأوا أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مؤسسة «غير موثوق بها في إدارة الصعوبات التي تعترض الأسر».

- بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف
- ارتفاع أسعار صهاريج مياه الشرب في بني وليد

وكشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» نشر هذا الأسبوع، أن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم الحصول على المياه، كما أوضح التقييم أن 31% من السكان يحصلون على المياه من خلال الشبكة العامة، بينما يعتمد 45% من السكان بشكل أساسي على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتهم.

65% أبلغوا عن المشكلات المتعلقة بالمياه
في المقابل، جرى الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمياه، مثل اللون والذوق والرائحة، من قبل 65% ممن جرى استطلاع آرائهم، بينما قال 5% فقط إنهم قادرون على معالجة المياه قبل شربها.

وأطلقت المنظمتان بالتعاون مع شركاء آخرين، منتصف العام 2021، تقييمًا لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في ليبيا، في الشرق والغرب والجنوب، حيث أجرى الاستطلاع من أغسطس حتى أوائل أكتوبر. وفي السياق تحقق مسؤولون من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وأكاديميون من عدة حالات اختلطت فيها مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

وبحسب الاستطلاع، يُنظر إلى مقدم الخدمة الرئيسي للبلد المتمثل في «الشركة العامة للمياه والصرف الصحي»، على أنها «غير موثوق بها» في إدارة الصعوبات التي تواجهها الأسر، إذ أشار 75% من العينة إلى تأخير الشركة في الاستجابة للشكاوى و21% تحدثوا عن عدم استجابتها في الأساس، في حين أفاد 78% من أفراد العينة بأنهم حلوا مشاكلهم بوسائلهم الخاصة.

وفيما يتعلق بالخطر الطبيعي، فإن الفيضانات تحدث مرة واحدة على الأقل سنويًا في ليبيا خلال موسم الأمطار، وأشار الاستطلاع إلى نقص في القدرات الحكومية للاستجابة لتلك الكوارث التي نتج عنها إصابات ووفيات وخسائر مالية جسيمة.

ووفق الاستطلاع فإن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأيهم (94%) لديهم إمكانية الوصول إلى الصابون واستخدامه بشكل منتظم، مع أهمية غسل اليدين، ومع ذلك فإن 30% فقط من السكان موصولون بشبكة المياه.

وقدمت الدراسة عدة توصيات إلى السلطات الليبية نظرًا لتأثير النزاع على الوصول إلى المياه والصرف الصحي والبنية التحتية للطاقة، وشددت على ضرورة «إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى رفع مستوى معرفة المواطنين للحد من التلوث وترشيد الاستهلاك».

تكلفة المياه تتطلب دعمًا للفئات الأكثر ضعفًا
وقالت الدراسة إن تكلفة المياه مقارنة بمتوسط الراتب في ليبيا، تظهر ضرورة تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفًا لتسهيل الحصول على مياه الشرب، إلى جانب تقديم الحلول والخطط الاستراتيجية للبلديات في طرق جمع النفايات والتخلص منها، ومحاولة تنفيذ خطط إعادة تدوير النفايات، من خلال استغلال وعي المواطنين بفرز النفايات في المنزل.

وفي ضوء نتائج التقييم المتعلقة بجودة المياه، سيكون من المفيد زيادة اختبار جودة المياه بواسطة مختبر معتمد، واستخدام هذه النتائج لتحسين معالجة المياه ومشاركة المعلومات مع السكان حول جودة المياه الفعلية.

مراحيض المدارس غير مفصولة بين الجنسين
كما حثت التوصيات على ضرورة التدخل على مستوى المؤسسات التعليمية لأن نصف المدارس لم يكن لديها ماء، بينما الوصول إلى الصرف الصحي في المدارس أمر مقلق للغاية، حيث 21% من مراحيض المدارس فقط مفصولة بين الجنسين وهو تفسير محتمل لـ13% من حالات التحرش، وأخيرًا 49% من المدارس ليس لديها مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون.

ولفت الاستطلاع إلى أن المرافق الصحية تعتمد على نقل المياه بالشاحنات باهظة الثمن في 24% من الحالات، حيث يتعين تحسين انعدام الثقة بين سلطات تقديم الخدمات والسكان الليبيين، من خلال تحسين الاستجابة وحل المشكلات، وكذلك من خلال دعم حملات التوعية نيابة عنهم.

وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين أن الوضع في ليبيا يتسم منذ العام 2011 بالاضطراب، ويتأرجح بين الصراع والآمال في السلام، في وقت أثر النزاع المسلح بشكل كبير على البنى التحتية، لا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، والمعاناة من محدودية موارد المياه، فيما باتت الأخطار الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات في العام الماضي، تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، وأصبح الماء تكلفة وعبئًا يؤثر بشكل مباشر على السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت

عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟

لماذا باعت الفرقة الفائزة بـ«يوروفيجن» جائزتها؟
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
الفلسطينيون يحيون مرور 50 عاماً على عملية مطار اللد.. وحضور الناجي الوحيد من المنفذين الثلاثة للعملية

الفلسطينيون يحيون مرور 50 عاماً على عملية مطار اللد.. وحضور الناجي الوحيد من ...
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة

«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة
إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات

إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟

بعد إسبانيا والمغرب .. كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب
عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على ...
باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف
باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ...
الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
حرس السواحل ينقذ 64 مهاجرا
حرس السواحل ينقذ 64 مهاجرا
فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - الحريقة» (فيديو)
فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - الحريقة» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
استطلاع دولي: 45% من الليبيين يعتمدون على المياه المعدنية و30% من السكان متصلون بشبكة المياه
استطلاع دولي: 45% من الليبيين يعتمدون على المياه المعدنية ......
السفارة الأميركية تختتم ورشة تدريب على مكافحة التهريب استهدفت 20 ضابطا ليبيا
السفارة الأميركية تختتم ورشة تدريب على مكافحة التهريب ......
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد...
فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - الحريقة» (فيديو)
فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - ......
حرس السواحل ينقذ 64 مهاجرا
حرس السواحل ينقذ 64 مهاجرا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط