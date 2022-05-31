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السفارة الأميركية تختتم ورشة تدريب على مكافحة التهريب استهدفت 20 ضابطا ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 04:16 مساء
السفارة الأميركية تختتم ورشة تدريب على مكافحة التهريب استهدفت 20 ضابطا ليبيا
نورلاند يتوسط الضباط الليبيون المشاركون في ورشة التدريب على مكافحة التهريب التي أقيمت في تونس. (السفارة الأميركية)
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اختتمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ورشة تدريب على مكافحة التهريب استهدفت أكثر من 20 ضابطًا ليبيًا من ثلاث جهات أمنية أقيمت في العاصمة التونسية، بحسب ما أعلنته عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وهنّأ السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة «مجموعة تتكون من عشرين ضابطًا ليبيًا من الجمارك والجوازات ومكافحة الإرهاب شاركوا في ورشة تدريب على مكافحة التهريب جرت في تونس العاصمة من خلال برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود بالسفارة».

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وقال نورلاند في تغريدة ثانية «إن الحفاظ على السيطرة على الحدود الوطنية ضد المهربين والمتاجرين بالبشر والإرهابيين المحتملين هو وظيفة حيوية لأي دولة»، مشيرًا إلى أن «الولايات المتحدة يسرها مساعدة ليبيا في تطوير قدراتها في هذا المجال المهم».

نورلاند متحدثا إلى الضباط الليبيين المشاركين في ورشة التدريب على مكافحة التهريب في تونس. (السفارة الأميركية)
نورلاند متحدثا إلى الضباط الليبيين المشاركين في ورشة التدريب على مكافحة التهريب في تونس. (السفارة الأميركية)
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