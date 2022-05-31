حرس السواحل ينقذ 64 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ زورق الدورية «العنقاء 1» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 64 مهاجرا غير شرعيين من عدة جنسيات مختلفة.

وعثرت الدورية أمس الإثنين، على قارب خشبي يحمل المهاجرين في رحلتهم نحو الشواطئ الأوروبية، حسب بيان رئاسة أركان القوات البحرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والنجدة في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر».

وتابع: «وبعد عملية الإنقاذ، سُلم المهاجرون إلى الجهات المختصة، وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم».