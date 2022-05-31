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عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 01:03 مساء
عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
اجتماع سرت بحضور عقيلة وباشاغا، 31 مايو 2022، (قناة ليبيا المستقبل)
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قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي «صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة»، داعيا إلى «ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية».

وتابع عقيلة: «المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردا»، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

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وأضاف: «على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية»، داعيا إلى «وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي»، وأشار إلى اقتراح آلية للصرف العوائد النفطية وغير النفطية.

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