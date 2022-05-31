عقيلة وباشاغا يصلان إلى مقر ديوان مجلس النواب في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، ظهر الثلاثاء، إلى مقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت، الذي سيستضيف اجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، وفق ما أورده مراسل قناة الوسط «WTV».

وفي تصريح بعد وصوله سرت أمس الإثنين، طالب عقيلة بـ«دعم» حكومة باشاغا «حتى تستطيع تأدية مهام عملها في سرت»، معتبرا أن «جميع مدن ليبيا بمثابة عاصمة لليبيين». وكان في استقباله باشاغا وأعضاء مجلس النواب زايد هدية وحسن الزرقاء وإسماعيل الشريف.

وأمس الإثنين، صرح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأنه من المقرر حضور وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد للاجتماع، وممثلون عن عدد من المؤسسات ذات العلاقة «مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد»، بالإضافة إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.

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وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.

جانب من الحضور في المقر.