السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار قرشا ليسجل 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.99 دينار مقابل 6 دنانير أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.26 دينار و1.29 دينار على الترتيب، في حين زاد سعر الدينار التونسي قرشا ليسجل 1.55 دينار مقابل 1.54 أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.