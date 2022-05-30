صنع الله يزور مقر «ريبسول» في مدريد.. والشركة: ملتزمون بالاستثمار في الطاقة المتجددة بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع مسؤولي شركة «ريبسول» على التزام الشركة بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة.

جاء ذلك خلال زيارة صنع الله لمقر الشركة الرئيسي في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الإثنين، بناءً على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي للشركة جوسو جون إيماس.

وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة، إذ جرى التأكيد على استئناف الحفر في مناطق الاستكشاف المتعاقد للعمل عليها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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كما أكدت الشركة التزامها بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية، وبما يتلائم مع ظروف المكامن.

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بدوره، تحدث صنع الله عن العلاقة الاستراتيجية التي تربط مؤسسة النفط والشركة الإسبانية، مشيرا إلى الاستمرار في تعزيز هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

شارك في الزيارة عضو رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة النفط ابولقاسم شنقير، والمستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة وخليفة عبد الصادق، بجانب مسؤولين من الشركة الإسبانية.

صنع الله مع مسؤولين بشركة «ريبسول» الإسبانية، 30 مايو 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله مع مسؤولين بشركة «ريبسول» الإسبانية، 30 مايو 2022. (مؤسسة النفط)