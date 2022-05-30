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توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة شكشوك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 09:02 مساء
توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة شكشوك
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
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وقعت شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة وبلدية جادو، ظهر اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بمنطقة شكشوك غرب البلاد، بحسب ما أعلنته البلدية.

ووقع على مذكرة التفاهم من جانب بلدية جادو، عميد المجلس البلدي عمر موسى طابونة، ومن جانب شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة المدير العام للشركة المهندس مصطفى شرلالة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي ساسي وعضو المجلس البلدي جادو  ومستشارو البلدية الفني والقانوني وعدد من المهندسين المختصين بشركة الإنماء.

تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية
وقالت بلدية جادو عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية «في إطار تحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تنفيذ محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بمنطقة شكشوك».

- «الكهرباء» تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية
- الترخيص لشركة أجنبية ببناء أول محطة للطاقة الشمسية في غدامس
- توقيع عقد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب بني وليد

يأتي ذلك في إطار المساعي المحلية الرامية إلى الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للطاقة الشمسية حيث تتطلع شركات أجنبية عديدة إلى الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بمناطق مختلفة من ليبيا.  

محطتان للطاقة الشمسية في غدامس وبني وليد
وفي يناير الماضي، حصلت شركة «إيه جي إنرجي»، ومقرها أيرلند، على رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة غدامس بقدرة 200 ميغاوات من ن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ووقعت بلدية بني وليد، وجهاز الطاقات المتجددة، في أغسطس 2021، عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات بمنطقة تينياي، سيتم ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في البلدية وتكون قابلة للزيادة والتطوير.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية جادو وشركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة. (بلدية جادو)
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