عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب دعم «الحكومة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن جلسة المجلس المقررة غدا الثلاثاء في مدينة سرت ستناقش مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وطالب عقيلة صالح، بـ« دعم الحكومة الليبية حتى تستطيع تأدية مهام عملها في سرت»، معتبرا أن «جميع مدن ليبيا بمثابة عاصمة لليبيين». وذلك بعد وصوله إلى مطار القرضابية مساء اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله باشاغا وأعضاء مجلس النواب زايد هدية وحسن الزرقاء وإسماعيل الشريف.

عقيلة: سرت تتوسط ليبيا.. وعانت من دمار هائل في السنوات الماضية

وأشاد صالح بـ«أهالي وسكان سرت، المدينة التى شهدت على أرضها معركة القرضابية الشهيرة، والتي هي معركة الليبيين»، معتبرا أن أهمية المدينة تكمن في أنها تتوسط ليبيا. وأشار إلى تعرض المدينة «لحجم هائل وكبير من الدمار خلال السنوات الماضية».

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كما شارك فى الاستقبال نائب رئيس حكومة باشاغا خالد الاسطى ووزير الخارجية حافظ قدور ومسؤولين آخرين. وجرى إقامة حفل استقبال بالمطار لعقيلة والوفد المرافق له.

اجتماع «هام ».. هؤلاء مدعوون لحضوره

والخميس الماضي، دعا عقيلة كل من باشاغا ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع الذي وصفه بالهام.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.

باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)

باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)

باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)

باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)