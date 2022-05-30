Atwasat

عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب دعم «الحكومة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:58 مساء
عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب دعم «الحكومة الليبية»
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن جلسة المجلس المقررة غدا الثلاثاء في مدينة سرت ستناقش مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وطالب عقيلة صالح، بـ« دعم الحكومة الليبية حتى تستطيع تأدية مهام عملها في سرت»، معتبرا أن «جميع مدن ليبيا بمثابة عاصمة لليبيين». وذلك بعد وصوله إلى مطار القرضابية مساء اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله باشاغا وأعضاء مجلس النواب زايد هدية وحسن الزرقاء وإسماعيل الشريف.

عقيلة: سرت تتوسط ليبيا.. وعانت من دمار هائل في السنوات الماضية
وأشاد صالح بـ«أهالي وسكان سرت، المدينة التى شهدت على أرضها معركة القرضابية الشهيرة، والتي هي معركة الليبيين»، معتبرا أن أهمية المدينة تكمن في أنها تتوسط ليبيا. وأشار إلى تعرض المدينة «لحجم هائل وكبير من الدمار خلال السنوات الماضية».

- عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
- تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي
- الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري
- الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري

كما شارك فى الاستقبال نائب رئيس حكومة باشاغا خالد الاسطى ووزير الخارجية حافظ قدور ومسؤولين آخرين. وجرى إقامة حفل استقبال بالمطار لعقيلة والوفد المرافق له.

اجتماع «هام ».. هؤلاء مدعوون لحضوره
والخميس الماضي، دعا عقيلة كل من باشاغا ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع الذي وصفه بالهام.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.

باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
باشاغا مع عقيلة صالح بعد وصول الأخير لمطار القرضابية في سرت، 30 مايو 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجر : «لا تسوية» مقبولة حاليا بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي

المجر : «لا تسوية» مقبولة حاليا بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإعلام الحربي بحكومة الوحدة يوضح طبيعة التحركات العسكرية بمحيط طرابلس
الإعلام الحربي بحكومة الوحدة يوضح طبيعة التحركات العسكرية بمحيط ...
حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر
حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق ...
الدبيبة يفتتح الدورة 12 لمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس
الدبيبة يفتتح الدورة 12 لمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب دعم «الحكومة الليبية»
عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
215 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض ليبيا بيلد 2022
215 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض ليبيا بيلد 2022...
صنع الله يزور مقر «ريبسول» في مدريد.. والشركة: ملتزمون بالاستثمار في الطاقة المتجددة بحقل الشرارة
صنع الله يزور مقر «ريبسول» في مدريد.. والشركة: ملتزمون ......
توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة شكشوك
توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة ......
عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية.. ويجب دعم «الحكومة الليبية»
عقيلة صالح: اجتماع النواب في سرت غدا يناقش مشروع الميزانية........
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط