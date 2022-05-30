الإعلام الحربي بحكومة الوحدة يوضح طبيعة التحركات العسكرية بمحيط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب الإعلام الحربي بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن الأرتال العسكرية التي شوهدت خلال الساعات الماضية بمناطق في محيط طرابلس هي مفارز عسكرية من قوة مكافحة الإرهاب وكتيبتي 301 و166.

ووجه المكتب الإعلامي تنويهًا، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى المواطنين القاطنين في المنطقة الممتدة من مصراتة شرقًا إلى طرابلس غربًا، ومنها إلى الجنوب حتى منطقة الشويرف، مرورًا بترهونة وبني وليد وغريان.

- الدبيبة يتهم أسامة الجويلي بالتحشيد العسكري في العاصمة

وأضاف أن تلك المفارز العسكرية «تتحرك بأوامر وتعليمات رئاسة الأركان العامة، ومكلفة بمهام تمشيط جبال ووديان مناطق الجنوب».

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، مقاطع فيديو تظهر أرتالا عسكرية تتحرك في وسط وجنوب البلاد.

والخميس الماضي، 26 مايو اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية أسامة الجويلي، بالتحشيد العسكري في العاصمة.

وفي 17 مايو الجاري، أصدر الدبيبة قرارًا بإعفاء اللواء أسامة جويلي من مهامه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة مدير الإدارة.