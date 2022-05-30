اللافي يشدد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه بلديتي زوارة وكاباو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أهمية الخدمات التي تقدم للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما الصحة والتعليم في كل من زوارة وكاباو غرب البلاد، مشددا على ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديتان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتمكنا من أداء المهام الموكلة لهما، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وعميد بلدية كاباو مراد مخلوف، بحضور عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، وآمر غرفة عمليات زوارة العقيد مسعود قفاز.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المسؤولين استعرضوا أمام اللافي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات. وأكدوا استمرار دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

مشروع المصالحة الوطنية وصل مراحله الأخيرة

من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال اللقاء «استمرار العمل على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحله النهائية، وإيجاد إطار قانوني يساهم في إجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي».

اجتماع اللافي مع عميدي زوارة وكاباو وآمر غرفة عمليات زوارة والنائبة ربيعة بوراس. (المجلس الرئاسي)

اجتماع اللافي مع عميدي زوارة وكاباو وآمر غرفة عمليات زوارة والنائبة ربيعة بوراس. (المجلس الرئاسي)