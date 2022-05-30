المنفي يبحث مع سفير الجزائر تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، «مستجدات المشهد السياسي الليبي محليا ودوليا، وسُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن سفير الجزائر أكد للمنفي خلال اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس دعم الجزائر قيادة وشعبا لمجهودات المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار.

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وتدعم الجزائر عقد اجتماع بين الأطراف الليبية للتوصل إلى حل مشترك للأزمة التي ترى أنه «لا يمكن أن يحدث إلا عبر الانتخابات»، وفق ما أعلنه الرئيس عبدالمجيد تبون خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيطالي في روما قبل أيام.

ويرى تبون أن الانتخابات هي «الحل الوحيد حاليا لتحقيق الاستقرار وإعطاء الكلمة للشعب الليبي حتى يتمكن من بناء قاعدة ديمقراطية»، معبرا أيضا عن استعداد الجزائر وإيطاليا لإيجاد حل للوضع الليبي.