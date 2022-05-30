«الداخلية» تبحث ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر ‏السفارة اليابانية في طرابلس، وذلك خلال اجتماع لإدارة حماية البعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بحضور مدير ‏الإدارة العامة لحماية البعثات، اللواء وسام بن جامع، ومدير ‏إدارة العلاقات، العميد صلاح الدين بن سليمان، ومنسق اليابان الخاص إلى ‏ليبيا، ماساكي أماديرا، وغيرهم من المسؤولين.

وتناول الاجتماع الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر ‏السفارة اليابانية، وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة ‏العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى عدة مسائل أمنية ذات صلة، وفق البيان.‏

وفي مارس الماضي، التقى ماساكي مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وعبر عن «دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار»، مشيرا إلى ضرورة «الوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي».

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية مع الجانب الياباني لمناقشة إعادة فتح السفارة اليابانية، 30 مايو 2022. (الداخلية)