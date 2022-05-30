عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير النفط والغاز، المهندس محمد عون، اليوم الإثنين، إلى أبوجا للمشاركة في «قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»، حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار سفير ليبيا لدى نيجيريا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إن القمة المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا تناقش استثمارات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة.

- الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

والخميس الماضي، ناقش عون مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنتها الحكومة قبل أيام، كما أطلعه على مشاركته في عدد من الملتقيات الأفريقية والدولية. وكذلك متابعة مستوى الإنتاج وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت إليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك وفق المكتب الإعلامي للحكومة.