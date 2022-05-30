Atwasat

عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 06:08 مساء
عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»
عون والسفير الليبي لدى نيجيريا خلال استقباله في أبوجا، الإثنين 30 مايو 2022. (وزارة النفط والغاز)
alwasat radio

وصل وزير النفط والغاز، المهندس محمد عون، اليوم الإثنين، إلى أبوجا للمشاركة في «قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»، حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار سفير ليبيا لدى نيجيريا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إن القمة المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا تناقش استثمارات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة.

- الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

والخميس الماضي، ناقش عون مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنتها الحكومة قبل أيام، كما أطلعه على مشاركته في عدد من الملتقيات الأفريقية والدولية. وكذلك متابعة مستوى الإنتاج وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت إليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق ...
عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة»
عون يمثل ليبيا في قمة «نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار ...
قطر تبدي استعدادها لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا
قطر تبدي استعدادها لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ...
«الداخلية» تبحث ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس
«الداخلية» تبحث ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس
البعثة الأممية: اختفاء رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس منصور دعوب
البعثة الأممية: اختفاء رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس منصور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
مطار معيتيقة يدعو لسرعة نقل السيارات المركونة في موقف صالة الركاب
مطار معيتيقة يدعو لسرعة نقل السيارات المركونة في موقف صالة ......
اللافي يشدد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه بلديتي زوارة وكاباو
اللافي يشدد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه بلديتي زوارة ......
المنفي يبحث مع سفير الجزائر تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية لإنجاز الانتخابات
المنفي يبحث مع سفير الجزائر تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية......
البعثة الأممية: اختفاء رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس منصور دعوب
البعثة الأممية: اختفاء رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس ......
«الداخلية» تبحث ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس
«الداخلية» تبحث ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط