الدبيبة يبحث مع ممثلي شركة أميركية استغلال الطاقة الشمسية في مجال الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونائبه وزير الزراعة المكلف حسين القطراني، مع ممثلين عن شركة «فالمونت» الأميركية الحلول التقنية، التي يمكن أن تقدمها الشركة فيما يخص الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجال الزراعة، خاصة في منطقة الجنوب الليبي.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن اجتماع الدبيبة والقطراني مع ممثلي الشركة الأميركية الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، جرى بحضور ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير عام شركة «فالمونت» بمنطقة الشرق الأوسط، ونائب مدير الغرفة التجارية الأميركية - الليبية، والوكيل المحلي للشركة في ليبيا.

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وأشارت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي إلى أن شركة «فالمونت» الأميركية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الري المحوري والطولي وتكنولوجيا الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية.