إصابة بليغة لشخص جراء تصادم سيارتين على طريق المطار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس تعرُّض شخص لإصابة بليغة جراء حادث تصادم بين سيارتين وقع على طريق المطار، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن المتسبب في الحادث لاذ بالفرار.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحادث وقع بين سيارتين الأولى نوع «كيا» والثانية نوع «أفيكو» كانت محملة بالبيض.

ونقلت المديرية عن ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم، النقيب محمد البوزيدي، أن سائق المركبة الأولى كان يسير بسرعة مفرطة فقد على إثرها السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالمركبة الثانية نوع «أفيكو» محملة بالبيض.

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وأضاف ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم أن حادث التصادم أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالبيض، وأسفر عن إصابة مرافق السائق «بجروح خطيرة أدت إلى بتر في يده اليمنى».

انقلاب السيارة المحملة بالبيض على طريق المطار في طرابلس صباح الإثنين 30 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)