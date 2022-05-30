وزارة الصحة بحكومة الوحدة تستعد لتوقيع اتفاقية لاستجلاب أطقم طبية ومساعدة من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع نظيرتها الإيطالية «لاستجلاب أطقم طبية وطبية مساعدة» وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وعقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع القنصل العام لليبيا في ميلانو سالم جموم، والملحق الصحي بالقنصلية نصر الدين الزيتوني.

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وقالت وزارة الصحة إن الاجتماع خُصص لـ«تنسيق الجهود في مجال التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصحة الليبية والحكومة الإيطالية، لاستجلاب أطقم طبية وطبية مساعدة».

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، أن الاتفاقية التي سيجري توقيعها خلال الأيام المقبلة تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين.