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القبض على شخص متهم بعدة قضايا سرقة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 04:30 مساء
القبض على شخص متهم بعدة قضايا سرقة في صبراتة
المتهم بعدة قضايا سرقة الذي ألقي القبض عليه في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض التابعين لمركز شرطة المدينة بمديرية أمن صبراتة من القبض على شخص متهم بعدد من قضايا السرقة والتي كانت مقيدة في السابق ضد مجهول، بحسب ما أعلنته المديرية.

وقالت مديرية أمن صبراتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بقيامه بعمليات السرقة، كما اعترف بمكان وجود بعض المسروقات والتي جرى استرجاعها من قبل أعضاء مركز شرطة المدينة.

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وأكدت مديرية أمن صبراتة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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