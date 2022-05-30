المنفي يبحث مع السفيرة البريطانية أحدث التطورات السياسية والأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل بمقر المجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد المنفي خلال اللقاء على «موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأكدت السفيرة البريطانية بدورها على دعم «خطوات المجلس الرئاسي، الداعمة للحفاظ على الاستقرار».

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اتصال من السفيرة البريطانية بباشاغا ولقاء مع الدبيبة

وفي 20 مايو الجاري، أجرت السفيرة البريطانية اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على خلفية الاشتباكات التي دارت في طرابلس بعد محاولة باشاغا دخلول العالصمة.

وأضاف باشاغا أنه يشكر «الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار».

وفي 19 أبريل، اجتمعت السفيرة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، لبمتابعة التعاون الليبي البريطاني في المجالات كافة، وبحث الوضع السياسي الليبي، والتعرف على خطة الحكومة لإجراء الانتخابات، ومدى إنجاز المهام المنوطة بها.