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السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 02:57 مساء
السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الدولار قرشا ليسجل 4.74 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير.

العملات العربية في السوق الرسمية
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.26 دينار و1.29 دينار على الترتيب، في حين خسر سعر الدينار التونسي قرشين ليسجل 1.54 دينار مقابل 1.56 أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

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